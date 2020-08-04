Adebayor: 'Futbol tarihinin en iyisi Mourinho!'

Ülkemizde Başakşehir ve Kayserispor formalarını giymiş olan ve şu anda bonservisi elinde olan Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho için açıklamalarda bulundu.



Futbolda kazandığı tek kupanın Jose Mourinho ile olduğunu vurgulayan Adebayor, "Mourinho'yu seviyorum, onunla harika bir ilişkimiz vardı. Real Madrid'e gitmek kolay olmasa da beni oraya getiren oydu. Şimdiye kadar kazandığım tek kupa, Mourinho ile birlikte Real Madrid'de aldığım kupaydı. Futbol tarihinin en iyi teknik direktörü o. Tottenham'da ona bol şans diliyorum." diye konuştu.



Real Madrid'in oynadığı en iyi kulüp olduğunu söyleyen golcü oyuncu, "Real Madrid, oynadığım diğer tüm kulüplerin çok ötesindeydi. İmza attığım an, hayatımın en iyi anıydı." ifadelerini kullandı.



Adebayor, futbolculuk kariyerinde çıktığı 891 resmi maçta 205 gol - 67 asistlik bir performans sergiledi. 36 yaşındaki futbolcu, 2010/11 sezonunda Real Madrid formasıyla İspanya Kupası'nı kaldırmıştı.



