Adana Demirspor yeni sol bekini açıkladı

Adana Demirspor, 30 yaşındaki sol bek Milad Mohammadi'yi transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Adana Demirspor yeni sol bekini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2024 21:21
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İran Milli Takımı oyuncusu Milad Mohammadi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, 30 yaşındaki Milad Mohammadi'yi transfer etti.

Adana ekibi, daha önce Terez Grozny, KAA Gent, AEK Atina formalarını giyen oyuncuyla 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery