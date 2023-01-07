Adana Demirspor'da Samet yerine Mert

Süper Lig'de zirve yarışına devam eden Adana Demirspor, transferde de güçlü adımlar atıyor. Akdeniz ekibi, 4 büyüklerin peşinde olduğu Samet Akaydın'ı 3.5 milyon Euro civarı bir rakama ara transferde Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanıyor.



Yerine gelecek stoper ise İtalya'da bulundu: Mert Çetin... Lecce'de kiralık oynayan ancak Çizme ekibinde mutlu olmayan ve ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'un ilgisine sıcak bakıyor.



Bonservisi Hellas Verona'da olan Mert'in ilk etapta sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. 2019'da 4,3 milyon Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nden Roma'ya giden Mert, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kayserispor'da görev yapmıştı.





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