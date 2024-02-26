Adana Demirspor'da Balotelli kadro dışı!

Adana Demirspor'da Trabzonspor maçı dönüşünde Mario Balotelli ile kulüp başkan danışmanı Gökhan Göktürk havalimanında kavga etti. Balotelli, kadro dışı bırakıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Balotelli kadro dışı!
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26 Şubat 2024 16:37
Trendyol Süper Lig'de büyük düşüş yaşayan Yukatel Adana Demirspor'da sular durulmuyor. Başkan Murat Sancak'ın görevi bıraktığı Akdeniz ekibinde şok bir olay daha yaşandı.

Adana Demirspor'da 1-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti dönüşünce Mario Balotelli ile Adana Demirspor Başkan Danışmanı Gökhan Göktürk havalimanında kavga etti. Balotelli, bu olay sonrası kadro dışı bırakıldı.

33 yaşındaki Balotelli, bu sezon Adana Demirspor'da çıktığı 8 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. [Radyospor]

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