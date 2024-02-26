Trendyol Süper Lig'de büyük düşüş yaşayan Yukatel Adana Demirspor'da sular durulmuyor. Başkan Murat Sancak'ın görevi bıraktığı Akdeniz ekibinde şok bir olay daha yaşandı.



Adana Demirspor'da 1-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti dönüşünce Mario Balotelli ile Adana Demirspor Başkan Danışmanı Gökhan Göktürk havalimanında kavga etti. Balotelli, bu olay sonrası kadro dışı bırakıldı.



33 yaşındaki Balotelli, bu sezon Adana Demirspor'da çıktığı 8 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. [Radyospor]





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