Adana'da Muaythai Süper Lig 6. ayak finalleri yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Lig 6. ayak final müsabakaları Adana'da yapıldı.



Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlenen organizasyonda 8 müsabaka gerçekleştirildi.



Müsabakadan galip ayrılan Mehmet Ali Meriç, Ferizan Gocuk, Ali Bilben, Abdüssamet Uğurlu, Şahan Samet Bodur, Ömer Faruk Yabaş, Fatma Çeken ve Zeliha Nur Kamaç ile rakipleri organizasyona katılmayan Gamze Korkmaz ve Özlem Melek Korkmaz şampiyon oldu.

Şampiyon sporculara kemer, ikincilik elde eden sporculara ise kupa verildi.Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, organizasyonu Adana'da yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.Organizasyonun Süper Lig'in son ve en önemli finali olduğunu belirten Yıldız, şampiyonluk elde eden sporcuların Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edeceğini kaydetti.Muaythai Milli Takımı'na katılma hakkı elde şampiyon sporcular, 17-25 Kasım'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda mücadele edecek.