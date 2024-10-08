Acun Ilıcalı: "Jose Mourinho, neler olduğunu anlamaya çalışıyor"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı: 'Jose Mourinho, neler olduğunu anlamaya çalışıyor'
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08 Ekim 2024 01:10
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de konuk olduğu Derin Futbol programında açıklamalarda bulundu.

"NELER OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Jose Mourinho, Fenerbahçe'de mutlu. 15 dakika önce konuştuk. Türkiye'de hakemlerden mutsuz! İnsan cinnet geçirdiği zaman protesto eder ya, laptop koydu o da. Mourinho tadının kaçma nedeni belli ve son derece şaşkın! Neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Hocamızdan beklentimiz protestosunu bu şekilde göstermesi. Türkiye'de adaletsizliği göstermek. Yan hakem üç kere atağı kesiyor. Futbolda olmayan kuralı Türkiye'de görünce, tepki veriyor." ifadelerini kullandı.

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