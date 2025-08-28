28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz, 3. tura çıktı

ABD Açık'ta dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ve dünya 2 numarası Carlos Alcaraz, rakiplerini rahat geçerek üçüncü tura yükseldi. Sabalenka, Kudermetova'yı; Alcaraz ise Bellucci'yi set vermeden mağlup etti.

calendar 28 Ağustos 2025 14:57 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 14:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz, 3. tura çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, üçüncü tura yükseldi.
 
New York'taki turnuvanın dördüncü gününde, ABD Açık'ın son şampiyonu tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Rus rakibi Polina Kudermetova'yı 7-6, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.
 
Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ise İtalyan raket Mattia Bellucci'yi 6-1, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek 3. tura çıktı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
