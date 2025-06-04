A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'ya gitti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Almanya ile oynayacağı ikili temas maçları için Heidelberg şehrine gitti.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Frankfurt'a hareket eden ay-yıldızlılar, sonrasında karayoluyla Heidelberg kentine ulaşacak.
Milliler, 6 Haziran Cuma günü TSİ 20.00'de SNP Dome Heidelberg'te Almanya ile ikili temas karşılaşmasına çıkacak ve 7 Haziran Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek.
A Milli Takım'da Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nden (WNBA) dönen Sevgi Uzun kafileye dahil olurken, Berfin Sertoğlu ve Sehernaz Çidal çalışmalarını bireysel programları dahilinde İstanbul'da sürdürecek.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Frankfurt'a hareket eden ay-yıldızlılar, sonrasında karayoluyla Heidelberg kentine ulaşacak.
Milliler, 6 Haziran Cuma günü TSİ 20.00'de SNP Dome Heidelberg'te Almanya ile ikili temas karşılaşmasına çıkacak ve 7 Haziran Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek.
A Milli Takım'da Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nden (WNBA) dönen Sevgi Uzun kafileye dahil olurken, Berfin Sertoğlu ve Sehernaz Çidal çalışmalarını bireysel programları dahilinde İstanbul'da sürdürecek.
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