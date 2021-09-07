A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Finlandiya

Filenin Efeleri" 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Finlandiya
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07 Eylül 2021 15:13
 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

"Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu.

Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.


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