Philadelphia 76ers'ın, Damian Lillard takasında Portland Trail Blazers'a gönderilen Jrue Holiday ile ilgilendiği iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Scoot Henderson, Anfernee Simons ve Shaedon Sharpe'tan oluşan genç guardları etrafında yapılanmaya kararlı olan Trail Blazers ekibinin, uzun süredir beklenen Lillard takasının bir parçası olarak kadrosuna kattığı Holiday'i başka bir takıma takas etmeye baktığı bildirildi.



Miami Heat, Wojnarowski tarafından daha önce Holiday için olası bir takas ortağı olarak belirtilmişti. PhillyVoice'dan Kyle Neubeck ise 76ers'ın Holiday'le ilgilendiğini belirtti.



Holiday, 2024 yılında serbest oyuncu olma hakkına sahip.



