7 takım Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 32 19 9 4 62 31 31 66 2. TRABZONSPOR 32 17 11 4 71 37 34 62 3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 16 9 7 52 35 17 57 4. BEŞİKTAŞ 32 17 5 10 54 40 14 56 5. GALATASARAY 32 14 10 8 50 34 16 52 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 32 14 9 9 57 35 22 51 7. FENERBAHÇE 32 14 8 10 55 43 12 50 8. GAZİANTEP FK 32 10 12 10 46 48 -2 42 9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 32 10 11 11 38 50 -12 41 10. GÖZTEPE 32 10 9 13 40 45 -5 39 11. KASIMPAŞA 32 11 6 15 48 54 -6 39 12. GENÇLERBİRLİĞİ 32 9 9 14 39 51 -12 36 13. YUKATEL DENİZLİSPOR 32 9 8 15 31 46 -15 35 14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 32 7 12 13 30 46 -16 33 15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 32 8 8 16 44 47 -3 32 16. ÇAYKUR RİZESPOR 32 9 5 18 34 54 -20 32 17. HES KABLO KAYSERİSPOR 32 8 8 16 39 69 -30 32 18. MKE ANKARAGÜCÜ 32 6 11 15 30 55 -25 29





Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken alt sıralarda yer alan 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor.Sezonun geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışında büyük avantaja sahip olduğu ligde 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nden itibaren 7 takımın küme düşme ihtimali bulunuyor.Süper Lig'de 36 puan toplayan Gençlerbirliği, 35 puana sahip Yukatel Denizlispor, 33 puanı bulunan İttifak Holding Konyaspor, 32'şer puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor ile 29 puanlı MKE Ankaragücü, kalan 2 haftada küme düşmemek için sahaya çıkacak.Ligde alt sıralarda bulunan İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor, 32. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşısında önemli galibiyetlere imza attı.İttifak Holding Konyaspor sahasında lider Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup ederken, Yukatel Denizlispor da konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.Her iki takım da aldıkları bu önemli galibiyetlerle ligde kalma umutlarını artırdı.Süper Lig'de 32'şer puana sahip Çaykur Rizespor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek.Çaykur Didi Stadı'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak takım, ligde kalma yolunda önemli bir avantaja sahibi olacak.İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor, ligin kalan iki haftasında güçlü takımlarla karşılaşacak.Konya ekibi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştıktan sonra ligi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçla tamamlayacak.Kayseri temsilcisi ise 33. haftada lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak, 34. haftada ise Trabzonspor'u ağırlayacak.Süper Lig'de 29 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün kümede kalma şansı diğer takımlara göre az.Başkent ekibinin, ligin 33. haftasında oynanacak maçların sonucuna göre küme düşme ihtimali bulunuyor.MKE Ankaragücü, son iki maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ve deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan takımların kalan maçları şöyle:Gençlerbirliği (36): Demir Grup Sivasspor (D), BeşiktaşYukatel Denizlispor (35): Aytemiz Alanyaspor (D), MKE Ankaragücüİttifak Holding Konyaspor (33): Trabzonspor (D), Aytemiz AlanyasporBtcTurk Yeni Malatyaspor (32): Çaykur Rizespor (D), Gaziantep FKÇaykur Rizespor (32): BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D)Hes Kablo Kayserispor (32): Medipol Başakşehir (D), TrabzonsporMKE Ankaragücü (29): Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor (D)Süper Lig'de 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: