7 takım Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor

Ligde son 2 haftaya girilirken 36 puana sahip 12. sıradaki Gençlerbirliği'nden itibaren 7 takımın küme düşme ihtimali bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
7 takım Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor
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14 Temmuz 2020 14:33
Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken alt sıralarda yer alan 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor. 

Sezonun geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışında büyük avantaja sahip olduğu ligde 12. sırada yer alan Gençlerbirliği'nden itibaren 7 takımın küme düşme ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'de 36 puan toplayan Gençlerbirliği, 35 puana sahip Yukatel Denizlispor, 33 puanı bulunan İttifak Holding Konyaspor, 32'şer puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor ile 29 puanlı MKE Ankaragücü, kalan 2 haftada küme düşmemek için sahaya çıkacak. 

- Konyaspor ve Denizlispor'dan kritik galibiyetler 

Ligde alt sıralarda bulunan İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor, 32. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşısında önemli galibiyetlere imza attı.

İttifak Holding Konyaspor sahasında lider Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup ederken, Yukatel Denizlispor da konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Her iki takım da aldıkları bu önemli galibiyetlerle ligde kalma umutlarını artırdı. 

- Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı 

Süper Lig'de 32'şer puana sahip Çaykur Rizespor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak takım, ligde kalma yolunda önemli bir avantaja sahibi olacak. 

- Kayserispor ve Konyaspor'u zorlu maçlar bekliyor 

İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor, ligin kalan iki haftasında güçlü takımlarla karşılaşacak.

Konya ekibi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştıktan sonra ligi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Kayseri temsilcisi ise 33. haftada lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak, 34. haftada ise Trabzonspor'u ağırlayacak. 

- MKE Ankaragücü'nün şansı az 

Süper Lig'de 29 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün kümede kalma şansı diğer takımlara göre az.

Başkent ekibinin, ligin 33. haftasında oynanacak maçların sonucuna göre küme düşme ihtimali bulunuyor.

MKE Ankaragücü, son iki maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ve deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. 

- Takımların kalan maçları 

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan takımların kalan maçları şöyle:

Gençlerbirliği (36): Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş

Yukatel Denizlispor (35): Aytemiz Alanyaspor (D), MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor (33): Trabzonspor (D), Aytemiz Alanyaspor

BtcTurk Yeni Malatyaspor (32): Çaykur Rizespor (D), Gaziantep FK

Çaykur Rizespor (32): BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D)

Hes Kablo Kayserispor (32): Medipol Başakşehir (D), Trabzonspor

MKE Ankaragücü (29): Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor (D) 

- Puan durumu 

Süper Lig'de 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 32  19  62  31  31  66 
2.  TRABZONSPOR 32  17  11  71  37  34  62 
3.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 32  16  52  35  17  57 
4.  BEŞİKTAŞ 32  17  10  54  40  14  56 
5.  GALATASARAY 32  14  10  50  34  16  52 
6.  AYTEMİZ ALANYASPOR 32  14  57  35  22  51 
7.  FENERBAHÇE 32  14  10  55  43  12  50 
8.  GAZİANTEP FK 32  10  12  10  46  48  -2  42 
9.  FRAPORT TAV ANTALYASPOR 32  10  11  11  38  50  -12  41 
10.  GÖZTEPE 32  10  13  40  45  -5  39 
11.  KASIMPAŞA 32  11  15  48  54  -6  39 
12.  GENÇLERBİRLİĞİ 32  14  39  51  -12  36 
13.  YUKATEL DENİZLİSPOR 32  15  31  46  -15  35 
14.  İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 32  12  13  30  46  -16  33 
15.  BTCTURK YENİ MALATYASPOR 32  16  44  47  -3  32 
16.  ÇAYKUR RİZESPOR 32  18  34  54  -20  32 
17.  HES KABLO KAYSERİSPOR 32  16  39  69  -30  32 
18.  MKE ANKARAGÜCÜ 32  11  15  30  55  -25  29


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