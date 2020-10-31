6 gollü maçın kazananı Bursaspor oldu

8 maç, 7 gol🔥

Parlıyor; Ali Akman 🐊 pic.twitter.com/8iyAgBb9P0



— Sporx (@sporx) October 31, 2020

TFF 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Boluspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 4-2 kazandı.Mücadelede Bursaspor'un golleri 21. ve 51. dakikalarda Ali Akman, 38. dakikada Burak Kapacak ve 87. dakikada Batuhan Kor'dan geldi.Boluspor'un golleri ise 8. dakikada Muhammed Bayır ve 77. dakikada Melih Okutan'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Bursaspor puanını 10'a yükseltti ve maç fazlasıyla 10. sırada yer aldı. Boluspor ise 3 puanla 17. sırada kaldı.Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Sarper Barış Saka, Hasan Hüseyin Tetik, Ali TunaBursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün, Furkan Ünver, Kerem Kök (Dk. 34 Onur Atasayar), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Kerem Şen (Dk. 46 Batuhan Kör), Burak Kapacak (Dk. 60 Çağatay Yılmaz), Ali Akman, Tuğbey Akgün (Dk. 29 Recep Aydın)Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerem Alıcı, Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Melih Okutan (Dk. 84 Muhammet Arslantaş), Oğuzhan Berber (Dk. 84 Belibi), Abdullayev, Alican Özfesli (Dk. 57 Mihajlovic), Ali Keten (Dk. 57 Burak Asan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 37 Hamza Gür)Goller: Dk. 21 Ali Akman, Dk 38 Burak Kapacak, Dk. 51 Ali Akman, Dk. 86 Batuhan Kör (Bursaspor), Dk. 8 Muhammed Bayır, 72 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor),Sarı kartlar: Dk. 46 İsmail Çokçalış (Bursaspor), Dk 69 Burak Asan, Dk. 79 Melih Okutan, Dk. 82 Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor)Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Boluspor ligde 8 maç sonunda galibiyetle tanışamadı. Bolu temsilcisi, bu maçlarda 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman, bu sezon gösterdiği performansla beğenileri kazandı. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti.Genç forvetin adı şimdiden Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyüklerle anılmaya başlandı.