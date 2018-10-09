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5 arkadaşımıza Football Manager 2019 hediye ediyoruz

Sporx.com'un Instagram hesabında hediye yağmuru devam ediyor; Bu kez Football Manager 2019 ile karşınızdayız!

Kaynak: Sporx.com
5 arkadaşımıza Football Manager 2019 hediye ediyoruz
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09 Ekim 2018 14:17
Sporx.com'un Instagram hesabında hediye yağmuru devam ediyor; Bu kez Football Manager 2019 ile karşınızdayız! Hediyeyi kazanma şansını yakalamak için yapmanız gereken aslında çok basit; öncelikle sizi Sporx'in Instagram sayfasına alıyoruz (Şu bağlantıya tıklayarak hemen Instagram sayfamıza ulaşabilirsiniz) ve hemen ardından da story'de paylaştığımız görseli kendi hesabınızda/hikayenizden paylaşıp bizi etiketlemenizi ve bu gönderinin altına dilediğiniz kadar arkadaşınızın ismini bırakmanızı istiyoruz. Football Manager 2019 kazanacak 5 kişiden biri olma şansını yakalamak için hemen tıklayın! 




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