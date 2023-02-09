40 yaşındaki kadın depremden 80 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki Selma Hasar, depremden 80 saat sonra sağ çıkarıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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40 yaşındaki kadın depremden 80 saat sonra kurtarıldı
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09 Şubat 2023 14:20
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Erzurum AFAD, diğer ekiplerle Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 40 yaşındaki Selma Hasar'a ulaştı.

Depremden 80 saat sonra enkazdan kurtarılan Hasar'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Hasar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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