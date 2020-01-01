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2020 NBA Draftı, sanal olarak düzenlenecek

NBA ve ESPN, 18 Kasım'daki 2020 NBA Draftı'nın sanal olarak düzenleneceğini ve ESPN'nin Connecticut'taki stüdyolarında sunulacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve ESPN, 18 Kasım'daki 2020 NBA Draftı'nın sanal olarak düzenleneceğini ve ESPN'nin Connecticut'taki stüdyolarında sunulacağını duyurdu.

Başkan Adam Silver'ın, ilk tur seçimlerini duyurmak için ESPN'deki stüdyoda olacağı ve başkan yardımcısı Mark Tatum'ın ise ikinci turu duyurmak için stüdyoda olacağı açıklandı.

Minnesota Timberwolves, Draft'taki ilk seçim hakkını elinde tutuyor. Beklenen ilk beş seçim arasında LaMelo Ball, Anthony Edwards, James Wiseman, Obi Toppin ve Deni Avdija yer alıyor.

Sanal Draft biçimi bu yıl NFL, NHL ve MLB tarafından da kullanılmıştı.


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