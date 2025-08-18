18 Ağustos
2. haftada ilk teknik direktör ayrılığı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'e Galatasaray ve Konyaspor yenilgileriyle başlayan Gaziantep FK'de şok bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Gaziantep FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Gaziantep FK, Teknik Direktör Burak Yılmaz'a resmi teklif yaptı. Taraflar anlaşmaya yakın. 

TAŞDEMİR'İN KARİYERİ

Tecrübeli teknik adam, kariyerinde Ankaragücü, Kocaelispor, Bodrumspor, Altay ve Samsunspor gibi takımları çalıştırdı.

İsmet Taşdemir, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Kocaelispor'u şampiyon yapıp Trendyol Süper Lig'e çıkardıktan sonra takımdan ayrılmıştı. Ayrıca 2016/17 sezonunda Ankaragücü'nü de şampiyonlukla TFF 1.lig'e çıkarmış, 2023/24 sezonunda da Bodrumspor'u play-off mücadeleleri sonucunda Süper Lig'e taşımıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
