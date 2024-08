11 yılda 12 ameliyat oldu, muay thai ile hayata sarıldı

Kayseri'de yaşayan Orhan Gazi ve Meryem Yıldırım çiftinin tek çocukları Zeynep Yıldırım'a (11) anne karnındayken omurilik açıklığı (spina bifida) teşhisi konuldu.



'Doktorların yaşamaz, yaşasa dahi birçok farklı hastalığa yakalanır' demesine rağmen Yıldırım çifti kızlarını dünyaya getirdi. 11 yılda 12 ameliyat, enfeksiyon kaynaklı 10 yara tedavisi olan Zeynep, bir muay thai turnuvasında kuzeninin yaptığı spordan etkilenerek bu spora başladı.



Muay thai ile hayata yeniden tutunan Zeynep, "Geçirdiğim ameliyatlar beni asla hayata küstürmedi. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. Benim gibi olanlar hayata asla küsmesin ve vazgeçmesin. Bu sporları araştırsınlar" dedi.



İstanbul'da yaşayan Orhan Gazi ve Meryem Yıldırım çiftinin tek çocukları olan ve 2013 yılında dünyaya gelen kızları Zeynep Yıldırım'a, anne karnındayken omurilik açıklığı teşhisi kondu. Doktorların 'Yaşayamaz' dediği, yaşasa dahi birçok farklı hastalığa yakalanma riski taşıyabileceği uyarılarına rağmen, çift çocuklarını doğmasını istedi. Doğum sonrası 11 gün yoğun bakımda kalan Zeynep, ardından 20 günde 2 farklı ameliyat geçirdi. Bu süre zarfında birçok zorluk çeken ve aylarca hastanelerde sabahlayan Yıldırım çifti, kızları Zeynep'in sürekli yanında oldu. Zeynep, ayrıca 4 aylıkken ayak düzeltme, 2, 6 ve 9 yaşlarında toplam 8 kez kalça düzeltme, 1 kez mesane ameliyatı oldu, ameliyat sonraları enfeksiyon nedeniyle 10 kez negatif basınçlı yara tedavisi gördü. Zeynep tüm olumsuzluklara rağmen hayata küsmedi. Birçok spor dalına ilgi duyan ve renkli kişiliği ile hem arkadaşlarının hem de ailesinin sevgisini kazanan Zeynep, 2 ay önce ise ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. Kentte, kuzeninin bir muay thai turnuvasındaki karşılaşmasına destek olmaya giden Zeynep Yıldırım, burada kuzeninin yaptığı spordan etkilenerek, Muay Thai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu'ya bu spora başlamak istediğini söyledi. Ulu'nun yönlendirmesi ile Yıldırım ailesi kentte, özel bir spor salonunda antrenmanlara gitmeye başladı. Anne ve babası ile haftada 3 gün antrenmanlara giden Zeynep, fiziksel olarak güçlenmenin ve muay thai dünya şampiyonu olarak ülkesinin bayrağını dalgalandırmanın hayalini kuruyor.



'BU SPOR BENİ ZORLAMIYOR'



Bugüne kadar pek çok ameliyat geçirdiğini ancak mücadele etmeyi asla bırakmadığını söyleyen Zeynep Yıldırım, "Kuzenimin maçına gitmiştik. Orada, Fatih beyle görüştük. Beni bu spora yönlendirdi. Hakan hocam ile çalışmalarımız hala devam ediyor. Benim hastalığımı anne karnındayken öğrenmişler. Bugüne kadar 20 farklı ameliyat geçirmiş oldum. Bu ameliyatlar beni asla hayata küstürmedi. Bu süreçte çok arkadaşım oldu. Muay thai sporu beni hiç zorlamıyor. Eğlenceli geliyor. Bu sayede gün içinde zaman kaybı yaşamıyorum. Boş vaktim olmuyor. Can sıkıntım gitmiş oluyor. En büyük hayalim maçlara çıkabilmek. Eğer, maçlara çıkabilirsem bu maçları kazanarak, dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. Benim gibi olan insanlar asla hayata küsmesin ve vazgeçmesin. Bu tarz sporları araştırsınlar. 'Ben yapabilir miyim?' desinler ve yapmaya çalışsınlar. 'Yapamıyorum' diyebilirler ama içlerinde spora karşı bir yetenek ve beceri var. Bunları görmeleri için de o sporu denemeleri gerekiyor. Vazgeçmemeleri gerekiyor" diye konuştu.



'BİZ ONUNLA, O DA BİZİMLE MÜCADELEYİ SEVİYOR'



Orhan Gazi Yıldırım da "Kızım Zeynep'in hastalığını anne karnında öğrendik ve hayatını sonlandırmak istemedik. Nihayetinde bir sürü operasyon geçirmiş oldu. Ama çok neşeli ve mutlu bir çocuk. Bizi hayatta tutuyor. Biz, onunla o da bizimle mücadeleyi seviyor. Güleç bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Bu yaşına kadar çok sayıda operasyon geçirdi. Bu süreçlerin hepsi üçümüzü de psikolojik olarak etkiledi. Basit olan operasyonlarda, çok ağır geçen operasyonlar da oldu. Bu yüzden bizleri psikolojik olarak bayağı etkiledi. Kalça ameliyatı oldu. Ameliyatların içerisinde operasyon sonrasında 3 ay vücut alçıda kalmış oldu. Kafasındaki suyun devir daim yapabilmesi için şant takılı. Yani bu süreçte değişik operasyonlarla birlikte toplam 20 operasyon geçirmesine rağmen ailecek biz yine ayaktayız. Bu süreçte her türlü zorluğa daim yaşantımıza devam ediyoruz. Baba olarak çok güzel bir duygu. Elimizden geldiği kadarıyla destek vermemiz bizleri mutlu ediyor. İnşallah gelecek sene dünya şampiyonasında kızımı görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



'KIZIMIZI DESTEKLİYORUZ'



Meryem Yıldırım ise, kızını hiçbir zaman özel bir çocuk olarak yetiştirmediğini belirterek, "Burada da başarılı olacağını düşünüyorum. Çok seviyor, çok mutlu. Özellikle onun mutlu olması bizim için çok önemli. Kızımızı destekliyoruz. Ailelerin özellikle, çocukları bir şekilde bir şeylere yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü ben Zeynep'i bebekliğinden beri özel bir çocuk ve engeli olan bir birey gibi görmedim. Bana, Zeynep'in fizyoterapisti, 'Hiç özel gibi davranma. Ağladığı zaman aman hemen susturayım deme. Alışsın, çözsün. Bir şey vermeden de öğretebilirsin' dedi. Hiçbir şeyden sıkılmadım ve elimden geldiğince her yere götürmeye çalışıyorum. Zeynep büyüdükçe onu bir yerlere götürmek aslında birazcık zorlaşıyor. Yine de Zeynep'i hiçbir yerden eksik koymamaya çalışıyorum. Basketbol olsun, muay thai olsun, spor olsun hepsine götürmeye çalışıyoruz. Hatta buraya da çalışmalara gelecek. Onun güçlenmesi bizim için çok çok önemli. Fiziğe de gidiyor. Yeter ki o iyi olsun, mutlu olsun" dedi.



'DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ZEYNEP'İ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'



Zeynep'in antrenörü Hakan Büyükçelik hayalinin Zeynep'in ve çocukların geleceklerini kurtarmak olduğunu belirterek, "Birçok milli takıma sporcu yetiştirdim. Şu anki hedefim ise 11,12 yaşlarındaki minik sporcuların geleceklerini kurtarmak. Bunlardan biri de Zeynep. En son ki müsabakada maçları izlemek için geldi. Sporla tanıştığını gördük. Hemen adreslerini sorduk. Zeynep'i nasıl spora yönlendirebileceğimizi konuştuk. Zeynep'te bu konuda hiç yabancılık çekmedi zaten. Şu anda üçüncü antrenmanımız oldu. Daha önce de yapmış gibi devam ediyoruz antrenmanlarımıza. Zeynep gibi çocuklar hayata küsmüş oluyor ama Zeynep'te bunu görmedik. Antrenmanına geldiğinde sanki daha önceden bu sporu yapmış gibi davranıyordu. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Zeynep'le bir hedef belirledik. O hedefe ulaşmak için, gelecek sene dünya şampiyonasında Zeynep'i göstermek istiyoruz" dedi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU