Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Bodrum FK'yı konuk etti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelede Kasımpaşalı Mamadou Fall'ın 34. dakikada attığı gol, VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Golden önce faul olduğu belirtildi.



BODRUM 10 KİŞİ KALDI



Maçta dakikalar 45+3'ü gösterirken Bodrum FK'da Taulant Seferi kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Bodrum FK 10, Kasımpaşa ise 8 puana yükseldi.



Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak. Bobdrum FK ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



MAÇTAN DETAYLAR (İLK YARI)







Recep Tayyip ErdoğanDirenç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Bersan DuranGianniotis, Winck, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 89 Erdem Çetinkaya), Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 46 Cafu), Fall, Barak, Aytaç Kara (Dk. 73 Espinoza), Hajradinovic, Da CostaSousa, Celustka (Dk. 75 Samet Yalçın), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Üzeyir Ergün), Ahmet Aslan, Mohammed, Seferi, Fredy (Dk. 63 Brazao), Dimitrov (Dk. 90+2 Haqi Osman), Puşcaş (Dk. 63 Celal Dumanlı)45+3 Seferi (Sipay Bodrum FK)Dk. 86 Samet Yalçın (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+6 Üzeyir ErgünTrendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.12. dakikada Hajradinovic, ceza yayı dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.34. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hajradinovic'in kendi yarı sahasında savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kalecinin ceza sahasını terk ettiğini görünce rakibinden sıyrılıp topu uzak mesafeden ağlara gönderdi. VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.70. dakikada Yasin Özcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci gole izin vermedi.72. dakikada Rodrigues'in uzak mesafeden şutunda kaleci topu kurtardı.86. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic'in kaleye gönderdiği topu, kaleci çeldi.