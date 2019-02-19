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Zürih, Malouda'yı teknik ekibine dahil etti

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen eski futbolcu Florent Malouda İsviçre ekibi Zürih'in teknik heyetine katıldı.

Kaynak: AA
Zürih, Malouda'yı teknik ekibine dahil etti
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19 Şubat 2019 16:25
İsviçre Birinci Futbol Ligi ekibi Zürih, eski Fransız futbolcu Florent Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi.

Zürih Kulübü, 38 yaşındaki Malouda'nın as takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.

Fransa Milli Takımı'nda 80 kez forma giyen ve ülkesinde Olympique Lyon, Guingamp, Metz, İngiltere'de Chelsea gibi takımlarda oynayan Malouda, bir dönem Trabzonspor'da da görev yaptı.

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