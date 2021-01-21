Zidane: 'Evet elendik ama delirmeyeceğiz'

Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'ndan elendiği tarihi karşılaşmanın ardından teknik direktör Zinedine Zidane açıklama yaptı.



Fransız teknik adam açıklamasında İspanya 2. Lig ekibi Alcoyano'ya yenilerek elenmenin dünyanın sonu olmadığını söyleyerek, "Sorumluluk benim, her zamanki gibi. İkinci gol girmek istemedi. 2. Lig B Takımına kaybettik evet doğru ama bu utanılacak bir şey değil. Herkesin kariyerinde böyle şeyler olabilir. Delirmeyeceğiz, düşüneceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



Sadece bu maçta aldıklarını yenilginin değil tüm yenilgilerin acı verdiğini söyleyen Zidane, "Kaybetmeyi herkes gibi ben de oyuncularım da sevmiyoruz. Artık ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni düşünmek zorundayız" sözlerini kullandı.



