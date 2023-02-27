Zakharyan için Galatasaray cevabı

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin, bir röportaj verdi.



Karpin, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ın yurt dışına transferi konusunda ne tavsiye verebileceğinin sorulması üzerine, bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.



Karpin, "Zakharyan için yaz transfer döneminde Chelsea, kış transfer döneminde Galatasaray'ın adı geçti. Ona ne tavsiye edersiniz?" şeklinde gelen soruya, "Dürüst olmak gerekirse, ona ne diyebileceğimi bilmiyorum. Her şeyden önce kendi geleceğine karar vermeli" cevabını verdi.



"GALATASARAY'A GİTMEYECEĞİM"



19 yaşındaki Zakharyan daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olmayacağını söylemişti. Rus futbolcu, "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." diye konuşmuştu.



Dinamo Moskova'da bu sezon 23 maça çıkan Zakharyan 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.





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