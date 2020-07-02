Yusuf Şimşek, Balıkesirspor'da kaldı

Kırmızı beyazlı kulüple akşam saatlerinde yolları ayrılan teknik direktör Şimşek'le yapılan görüşmelerde, sezon sonuna kadar devam edilmek üzere anlaşıldığı bildirildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Yusuf Şimşek, Balıkesirspor'da kaldı
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02 Temmuz 2020 02:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden teknik direktör Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alındı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim ile teknik direktör Şimşek'in son kez bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız." denildi.



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