Yusuf Erdoğan: 'İkinci yarı bambaşka bir Kasımpaşa var'

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Mavi-beyazlı takımın 2. golünü kaydeden Yusuf Erdoğan, maçın ardından konuştu.



"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük değerlerinden"



Çok zor bir maç olacağını bildiklerini söylerek söze başlayan Erdoğan, "Fenerbahçe'nin sıkıntılı bir dönem geçirdiğini biliyoruz ama Türkiye'nin en büyük değerlendirinden." ifadelerini kullandı.



"2. yarı bambaşka bir Kasımpaşa var"



Çekişmeli bir maç olduğunu dile getiren futbolcu, "Tüm dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Antrenman yapma fırsatımız olmadı, ister istemez insan futbol adına yapabileceği şeyleri yapmakta zorlanıyor. 2. yarı bambaşka bir Kasımpaşa var. Biz inanıyoruz ve o yüzden sahada bunları gösteriyoruz. Hiçbir şey bitmedi, bütün maçlarımızı kazanmak, seneye bambaşka bir Kasımpaşa izletmek istiyoruz." dedi.



