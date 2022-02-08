Yusuf Emre Fırat, Pekin'de elemelerde elendi

Milli sporcu Yusuf Emre Fırat, kayaklı koşu erkekler serbest sprint elemelerini geçemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Yusuf Emre Fırat, Pekin'de elemelerde elendi
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08 Şubat 2022 12:39
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcu Yusuf Emre Fırat, kayaklı koşu erkekler serbest sprint elemelerini geçemedi.

Zhangjiakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayaklı koşu elemelerinde 90 sporcu mücadele etti. İlk 30 sporcunun üst tura kaldığı yarışta 3.15.96'lık derecesiyle 80'inci olan Yusuf Emre Fırat, elemelere veda etti.

Fransız Lucas Chanavat, 2.45.03'lük süresiyle elemelerde ilk sıranın sahibi oldu.

Kayaklı koşu erkekler serbest sprintte madalya mücadelesi, gün içinde sürecek.

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