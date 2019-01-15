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Younes Belhanda transferi için Terim devreye girdi

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın geleceği, Fatih Terim ile yapacağı toplantının ardından belli olacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Younes Belhanda transferi için Terim devreye girdi
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15 Ocak 2019 18:47
Galatasaray'da taraftarlar forvet beklerken, Younes Belhanda konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan Kulübü Al Ittihad'ın ısrarla kadroya katmak istediği ve yıllık 5,5 milyon euro garanti ücret ile ikna ettiği Faslı oyuncu, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelecek.

Bip Spor'un haberine göre, devre arasında oyuncusunu kaybetmek istemeyen deneyimli teknik adam, yapacağı görüşmede "devre arasında ayrılma" diyecek ve ikna etmeye çalışacak.

Bu görüşmenin ardından Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceğinin netleşmesi ve 24 saat içinde de resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



GALATASARAY'A 9 MİLYON EURO

Al Ittihad Kulübü'nün Galatasaray'a ise 9 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve yönetimin bu rakamdan memnun olduğu, Fatih Terim'in son kararının beklendiği kaydedildi.

Galatasaray'da 50 maça çıkan Belhanda, 3 gol ve 15 asistlik bir performans sergiledi.



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