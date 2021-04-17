YORUM: Göztepe 1-2 G.Saray

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda bizi neler bekliyor?

ERMAN TOROĞLU



Mustafasilin iş yapmış baya. Fatih'in Galatasaray'ının son 10 maçta falan böyle koştuğunu gördünüz mü? Uzun zamandır bu kadar koşarken görmedim, Mustafasilin iş yapmış, demek ki Galatasaraylı oyuncuların ihtiyacı varmış. Daha önceleri nerdeydiniz? Galatasaraylı bazı yöneticiler ahkam kesiyor, kasetler falan geziyor etrafta. Kimse Mustafa Cengiz yalan söylüyor, Mustafa Cengiz'in söyledikleri yanlış, sahtekarlık yapıyor diyemiyor kimse. Konuşma şekli, zamanlaması yanlış olabilir ama adamın söyledikleri doğru. Doğru olmasa adamı duman ederler. Söyledikleri baya ağır. Kol kırılır, yen içinde kalır dedi Fatih Terim, yıllarda Galatasaray'da birbirlerine ateş edip, bir gün sonra birbirilerien sarılanları çok gördüm. Mustafa Cengiz alenen söylemiş. Bir başkan, eğer futbolcusu parayı alıyorsa falan, onlardan farklı şeyler bekler, mücadele bekler, bilmem ne... Paraları alıyorsa oyuncular, başkanın konuşmaya hakkı vardır. Çıkın, şu söylediği yalan deyin, tamam. Herkes şunu söylüyor, 'Konuşma şekli ve zamanı yanlış' Söyledikleri doğru değil demiyorlar, söyledikleri olmadı demiyorlar. Adamın yoğurt yiyişi bu.



Metin Tekin



Galatasaray'ın 2-3 tane daha net pozisyonu var. Kerem'in çabukluğu çok belirleyici oldu. Orta sahada hiç baskı görmeden, rahatça oynadı Galatasaray.



Önder Özen



Kerem çok ciddi bir fark yarattı. Galatasaray, belirgin bir şekilde oyun üstünlüğünü aldı. Topla baskı kurdu. Galatasaraylı orta saha oyuncularının hareketliliği ve pasları da bunda etkili oldu.



