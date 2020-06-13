Çaykur Rizespor'un Coritiba'dan kiraladığı Brezilyalı forvet Yan Sasse, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.



Galatasaray maçı ile ilgili konuşan Yan Sasse, "İlk maçımızın Galatasaray'a karşı olması çok iyi oldu. Uzun süredir futbol oynamıyoruz. Bu nedenle kazanmak çok daha yüksek bir motivasyon olacaktır. Evimizde kazanmak ve yanımızda olamayan taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"TÜM RİSKLERE KARŞI KURALLARA UYDUK"



Maç öncesi yaptıkları hazırlıkları anlatan Brezilyalı forvet, "Çok iyi hazırlandık. Tüm risklere karşı kurallara uyduk. Seyircisiz bir maç olacak ama tüm dünyada durum böyle." dedi.



"GALİBİYETLE AYRILACAĞIZ"



Süper Lig'i de anlatan Sasse, "Türkiye Ligi, çok mücadeleci bir lig ve maçlar çok fiziksel bir şekilde geçiyor. Bu nedenle iyi bir hazırlık yaptık. İnanıyorum ki Galatasaray maçından galibiyetle ayrılacağız." diyerek sözlerini noktaladı.



