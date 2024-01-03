Yalova'da azmin büyük gücü; milli takıma yükseldi!

Yalova'da yüzme sporuna devam eden 25 yaşındaki zihinsel engelli Varol Vasilica, son 6 yılda elde ettiği başarılara Avrupa şampiyonluğunu eklemeyi hedefliyor.



Henüz 3 yaşındayken devlet korumasına alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda kalmaya başlayan, çok hareketli olması nedeniyle doktor ve öğretmenlerinin 9 yaşında yüzme sporuna yönlendirdiği Vasilica, 2016 yılında geldiği Yalova'da antrenör Engin Toprak'la tanıştı.



Toprak'ın verdiği destekle aralıksız çalışan ve bölge dereceleri elde eden, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı ile uluslararası müsabakalara katılan Yalova Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü sporcusu Vasilica, 2016-2017 sezonu sonunda İtalya'nın Loana kentinde düzenlenen INAS Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda bireyselde üçüncülük, takım halinde dördüncülüğü elde etti.



Son 6 yılda Avrupa derecelerinin yanına 2016'dan sonraki her yıl Türkiye şampiyonlukları ekleyen Vasilica, yurt içi ve yurt dışında bugüne kadar yaklaşık 120 madalya kazandı.



Vasilica, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) 11-13 Aralık 2023'te Antalya'da düzenlediği Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbest ve sırtüstü ile 50 metre serbest ve sırtüstü stillerde Türkiye birincisi oldu.



Birçok kez Marmara bölge ve Türkiye şampiyonluklarına ulaşan, Antalya'daki yarışmada kazandığı 4 altın madalya ile yeniden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı'na seçilen Vasilica, yeni başarılar için Yalova'da antrenörüyle antrenmanlarını sürdürüyor.



Varol Vasilica, yaptığı açıklamada, çocukluğunda çok hareketli olduğu için yüzme sporuna yönlendirildiğini söyledi.



Yüzmeye başladıktan sonra katıldığı şampiyonalarda elde ettiği başarılara 2016'da İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğü eklediğini aktaran Vasilica, "Çok gururlu, çok mutluyum. Hedefim Avrupa şampiyonu olup daha iyi yerlere gelmek. Yakında Avrupa Yüzme Şampiyonası olacak. Hedefim Avrupa şampiyonu olmak ve Türk bayrağını göklere çıkartıp İstiklal Marşı'mızı okutmak." dedi.



Haftanın 6 günü antrenman yaptığını ve yaklaşık 7 kilometre yüzdüğünü dile getiren Vasilica, desteklerinden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile antrenörü Engin Toprak'a teşekkür etti.



"Şu ana kadar böyle bir başarı alan sporcu yok"



Antrenör Engin Toprak ise Vasilica ile antrenmanlara başladıklarında düşük olan derecelerini yükseltmek için çok sıkı çalıştıklarını anlattı.



Vasilica'nın çok azimli bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:



"İlk iki antrenmanda Varol'da o ışığın olduğunu gördüm. Varol ile haftanın 3 günü kara, 4 günü yüzme antrenmanları yaptık. İyi yerlere geldiğini gördük. Varol'un en büyük azmi milli takıma gitmekti. Bu hedefe koşar adımlarla gittik ve Varol ay-yıldızlı formayı giydi. İlk gittiği Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü olarak geri geldi ve bizi gururlandırdı. Varol, çok farklı, çok değişik bir çocuk. En son Antalya'daki şampiyonada 4 altın madalya aldı. Oradaki dereceleri çok iyi olduğu için şimdi Avrupa Şampiyonası'na gidip bayrağımızı tekrar göndere çekerek madalya getirmesini diliyoruz. Son 6 yılda il, bölge, Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarında 120'ye yakın madalya kazandı. Şu ana kadar böyle bir başarı alan sporcu yok diyebiliriz."





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