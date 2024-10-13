Yalıkavakspor'dan Avrupa'ya veda!

Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Kupası'na veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Yalıkavakspor'dan Avrupa'ya veda!
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13 Ekim 2024 19:45
Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-12 önde tamamladı. Konuk ekip, 2. yarıdaki etkili oyunuyla karşılamayı 27-26 kazandı.

İlk maçı da 36-27 kaybeden Armada Praxis Yalıkavak, elendi.

Karşılaşmayı Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in yanı sıra çok sayıda taraftar izledi.

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