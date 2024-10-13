Yalıkavakspor'dan Avrupa'ya veda!

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına 26-27 yenildi.
Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-12 önde tamamladı. Konuk ekip, 2. yarıdaki etkili oyunuyla karşılamayı 27-26 kazandı.
İlk maçı da 36-27 kaybeden Armada Praxis Yalıkavak, elendi.
Karşılaşmayı Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in yanı sıra çok sayıda taraftar izledi.
Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-12 önde tamamladı. Konuk ekip, 2. yarıdaki etkili oyunuyla karşılamayı 27-26 kazandı.
İlk maçı da 36-27 kaybeden Armada Praxis Yalıkavak, elendi.
Karşılaşmayı Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in yanı sıra çok sayıda taraftar izledi.