Wimbledon şampiyonu Yankı Erel'den 15 Temmuz mesajı

"Dünyanın en iyileriyle aynı masada oturacağım"

"Yankı çok büyük iş çıkardı"

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da genç çiftlerde şampiyon olarak tarihi bir başarı elde eden milli tenisçi Yankı Erel, kupayı 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti.Grand slam turnuvasında şampiyonluk yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olan Yankı, açıklamalarda bulundu.Finlandiyalı partneri Otto Virtanen ile çiftler kupasını kaldıran Yankı,diye konuştu.Yankı, bundan sonraki hedefleriyle ilgili,değerlendirmesinde bulundu.ABD Açık'tan sonra profesyonelliğe geçeceğini belirten Yankıdedi.Yankı, final maçında şampiyonluk servisini atarken hissettikleriyle ilgiliifadelerini kullandı.Turnuvada ikinci turda maç puanını çevirdiklerine ve sonunda kupayı kazandıklarına işaret eden Yankı, şunları kaydetti:"Son puana kadar oynamanız gerekiyor. Bunu burada çok iyi yaşadım. Daha ötesini yaşayamam. Maç puanından çevirip şampiyon oldum. Servisiniz ve servis karşılamanız iyi olursa çiftlerde herkesi yenebilirsiniz. Wimbeldon ve ne diyeceğimi bilmiyorum. Şampiyonluk balosuna katılacağım. Novak Djokovic, Angelique Kerber orada olacak. Dünyanın en iyileriyle aynı masada oturacağım ve kupamı da orada alacağım. Çok heyecanlıyım."Mili tenisçi Yankı Erel'in antrenörü Nika Kakulia isededi.Kakulia, Yankı'nın çabasını takdir ederek,şeklinde görüş belirtti.