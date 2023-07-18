Wimbledon'da 13 Türk hakem görev yaptı

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 3-16 Temmuz tarihlerinde organize edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada 13 Türk hakem görev yaptı. Wimbledon'da ana tabloda uluslararası hakemlerimizden Atakan Dürüst, Serdar Sumer, Esin Kıratlı ve Aysel Engin görev aldı. Elemelerde ise Mehmet Duran Dal, Serkan Alper Başer, Erkan Tarhan, Semra Başören Akyüz, İlker Ört, Yüksel Süvari, Dilek Akdilek, Atakan Dürüst ve Fırat Kökver görevlendirildi.

Türk hakem Esin Kıratlı, 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ile dünya 42 numarası Çek Marketa Vondrousova arasında oynanan tek kadınlar finalinde görev aldı. Finalde Jabeur'ü 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Çek Vondrousova, şampiyonluğa ulaşmıştı.