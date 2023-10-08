İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında West Ham United, Newcastle United'ı konuk etti.



Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadale 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



West Ham'ın gollerini 8. dakikada Tomas Soucek ve 89. dakikada Mohammed Kudus kaydetti.



Newcastle'ın golleri ise 57 ve 62. dakikalarda Alexander Isak'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte West Ham puanını 14'e, Newcastle ise 13'e yükseltti.



Ligde bir sonraki hafta West Ham, Aston Villa'ya konuk olacak. Newcastle ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.







