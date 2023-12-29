West Ham'dan Arsenal'e soğuk duş

Premier League'in 19. haftasında West Ham, deplasmanda Arsenal'i 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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West Ham'dan Arsenal'e soğuk duş
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29 Aralık 2023 01:22
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal ile West Ham karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı West Ham 2-0 kazandı. 

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Tomas Soucek ile 55. dakikada Konstantinos Mavropanos kaydetti. 

Karşılaşmanın 90+6'ncı dakikada West Ham forması giyen Said Benrahma, penaltı vuruşundan yararlanamadı. 

Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın ardından Arsenal'i de yenen West Ham, galibiyet serisini üçe çıkararak 33 puana yükseldi. Üst üste ikinci maçından da galibiyet alamayan Arsenal ise 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Arsenal, Fulham deplasmanına gidecek. West Ham, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

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