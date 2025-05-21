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Werder Bremen'den Köhn açıklaması: "Galatasaray ile görüşüyoruz"

Werder Bremen Yöneticisi Peter Niemeyer, Galatasaray'dan kiralanan Derrick Köhn ile ilgili konuştu.

calendar 21 Mayıs 2025 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Werder Bremen'den Köhn açıklaması: 'Galatasaray ile görüşüyoruz'
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Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Derrick Köhn için yeni bir açıklama geldi.

Alman ekibinin yöneticisi Peter Niemeyer, Derrick Köhn ile ilgili, "Derrick Köhn için Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor. Ancak biraz zaman alacak. Çözüm bulabilir miyiz, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn için yapılan anlaşmada 5 milyon 125 bin euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Alman basını, geçtiğimiz günlerde Werder Bremen'in Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna katmak istediğini ancak opsiyonun yarısına bu transferi bitirmek istediğini duyurmuştu.

WERDER BREMEN PERFORMANSI

Werder Bremen forması altında 30 maça çıkan 26 yaşındaki Derrick Köhn, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.


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