WEGHORST MILANO'YU İSTEMEDİ

ISMAEL DE DEVREDE

BAŞKAN ÇEBİ OYUNCUYA MESAJI VERDİ

Beşiktaş, yeni sezonda etkili bir forvet oyuncusuyla yola devam etmek istiyor. Bu bağlamda Wout Weghorst'tan haber bekleyen siyah-beyazlılar, diğer taraftan alternatif isimlerle dirsek temasında. İtalyan basını, Weghorst ile ilgili bir detayı hatırlattı."Aileme danışacağım" diyerek Beşiktaş'tan ek süre isteyen Weghorst'la ilgili çarpıcı bir detay dikkat çekti. İtalya'dan Corriere Dello Sport, geçen sezon başında Nikki (Weghorst'un eşi) istemediği için Hollandalı forvetin Inter'e transfer olmadığını öne sürmüştü. Nikki'nin büyük şehirlerde yaşamayı sevmediği, kızları için doğru olmadıklarını düşündüğü ifade edilmişti.Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de Hollandalı golcüyle görüntülü görüşme yapmıştı. Ismael futbolcuya, "Buraya gelirsen Mario Gomez gibi gol kralı olursun" dedi. Yöneticiler de bu örneği futbolcuya verdi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında Wout Weghorst'a deyim yerindeyse resti çekti. Çebi henüz Beşiktaş'a dönüş yapmayan Weghorst için, "Başka bir golcüyle anlaşmazsak onunla anlaşabiliriz" ifadelerini kullandı.