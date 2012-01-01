Wade: "Warriors peşimizdeydi, LeBron kalsa da kazanamayabilirdik"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, 2014'te LeBron James'in ayrılmaması durumunda Heat'in daha fazla şampiyonluk kazanıp kazanmayacağından, o dönemde yükselişte olan Golden State Warriors'tan ötürü emin olmadığını söyledi.



James, 2014'te Heat'te kalmak yerine memleketi Cleveland'a serbest oyuncu olarak gitmeye karar verdiğinde, birçok kişi, Wade ve Chris Bosh ikilisiyle Heat'te kalmaya karar vermiş olsaydı muhtemel olarak kaç şampiyonluk daha kazanabileceğini merak etmişti.



Wade, yakın zamanda konuk olduğu "Jalen Rose: Renaissance Man" podcast'inde bu konu hakkında konuşarak, James'in kalmış olması durumunda bile Heat'in daha çok şampiyonluk kazanıp kazanmayacağını bilemediğini belirtti:



"Bilmiyorum. O Golden State takımı tam arkamızdaydı. Gerçekten bilmiyorum. Ben artık en iyi dönemimde değildim. 2014'te en iyi dönemimin dışındaydım. Yani eğer kazanmamız için takımın büyük bir parçası olmaya devam edecek olsaydım, bu durum işimizi zorlaştırırdı.



Chris Bosh daha sonra yakalanacağı hastalıktan habersizdi fakat o da LeBron gibi en iyi dönemindeydi. Lakin ben artık değildim. Yani o seviyede oynamak için hızlı bir şekilde sağlığıma kavuşmam gerekecekti, çünkü vücudum çok sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Bu da devam etmemizi zorlaştırırdı."



Heat, James'in liderliğinde 2012 ve 2013 sezonlarında iki şampiyonluk kazanmıştı.



