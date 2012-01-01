Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Wade: "Warriors peşimizdeydi, LeBron kalsa da kazanamayabilirdik"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, 2014'te LeBron James'in ayrılmaması durumunda Heat'in daha fazla şampiyonluk kazanıp kazanmayacağından, o dönemde yükselişte olan Golden State Warriors'tan ötürü emin olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, 2014'te LeBron James'in ayrılmaması durumunda Heat'in daha fazla şampiyonluk kazanıp kazanmayacağından, o dönemde yükselişte olan Golden State Warriors'tan ötürü emin olmadığını söyledi.

James, 2014'te Heat'te kalmak yerine memleketi Cleveland'a serbest oyuncu olarak gitmeye karar verdiğinde, birçok kişi, Wade ve Chris Bosh ikilisiyle Heat'te kalmaya karar vermiş olsaydı muhtemel olarak kaç şampiyonluk daha kazanabileceğini merak etmişti.

Wade, yakın zamanda konuk olduğu "Jalen Rose: Renaissance Man" podcast'inde bu konu hakkında konuşarak, James'in kalmış olması durumunda bile Heat'in daha çok şampiyonluk kazanıp kazanmayacağını bilemediğini belirtti:

"Bilmiyorum. O Golden State takımı tam arkamızdaydı. Gerçekten bilmiyorum. Ben artık en iyi dönemimde değildim. 2014'te en iyi dönemimin dışındaydım. Yani eğer kazanmamız için takımın büyük bir parçası olmaya devam edecek olsaydım, bu durum işimizi zorlaştırırdı.

Chris Bosh daha sonra yakalanacağı hastalıktan habersizdi fakat o da LeBron gibi en iyi dönemindeydi. Lakin ben artık değildim. Yani o seviyede oynamak için hızlı bir şekilde sağlığıma kavuşmam gerekecekti, çünkü vücudum çok sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Bu da devam etmemizi zorlaştırırdı."

Heat, James'in liderliğinde 2012 ve 2013 sezonlarında iki şampiyonluk kazanmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal