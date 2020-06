Wade: "Neden ben ve LeBron, D-Rose'un yanına gitmedik?"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, kendisi ve LeBron James'in neden 2010'da Derrick Rose ile aynı takımda oynamadığını açıkladı.



LeBron ve Wade'in Miami'deki ortaklıkları yıllar önce sona ermiş olsa da, bu ortaklığın bazı detayları henüz ortaya çıkıyor.



Miami'de "Big Three" için bir araya gelmeden önce James ve Wade, Chicago Bulls yıldızı Rose'a katılma durumuyla ilgileniyorlardı. O zamanlar Rose, ligdeki en iyi genç oyunculardan biriydi ve Bulls, yükselme yolunda olan bir takımdı.



Peki neden hiç orada buluşmadılar? Wade, Essentially Sports'a, bunun basketbol açısından mantıklı olmadığını açıkladı:



"Zaten topu seven iki adamınız var. Ve bir de genç ve yükselişte olan, bir başka topu seven bir yıldız var. O dönemde, bence bu yürütebileceğimiz bir şey olmazdı. Üç tane topu seven oyuncu arasında, iki kişinin topu bırakması gerekiyordu. Bu yüzden benim yerine, LeBron ve Derrick Rose'un bir arada yürümesi, zor olurdu. Biz de basketbol açısından daha iyi olduğunu düşündüğümüz şeyi seçmeye karar verdik."



Chris Bosh ile, Wade ve Bron, topu elinde tutmadan iyi oynayabilecek bir oyuncu seçmiş oldular. Oyunu, içeri penetreleriyle ünlü olan Rose ile, aynı şeyin gerçekleşmesi daha zor olabilirdi.