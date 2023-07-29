Volkan Ömeroğlu: ''Başarılarla dövüş sporlarına olan ilgi arttı''

Profesyonel K-1 şampiyonluğu başta olmak üzere kariyerinde birçok başarı ve madalya elde eden kick boks ve muaythai sporcusu Volkan Ömeroğlu, yakaladığı başarılar sonrasında genç sporcuların hayatlarına dokunmak için çaba harcadığını söyledi.

Profesyonel K-1 şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye'ye kick boks ve muaythaide birçok madalya kazandırma başarısı gösteren Volkan Ömeroğlu, dövüş sporlarının Türkiye'deki durumu, sporculuk kariyeri, genç sporcuların gelişimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Birçok genç sporcunun milli takımlara kazandırılmasında rol oynadığını söyleyen Ömeroğlu, ''Şu ana kadar 2 binden fazla dövüş sporcusunun lisans almasına ön ayak olduk. Bunun yanında milli takıma çok sayıda sporxu yetiştirdik. Bu zaten bizim için başlı başına bir gurur vesilesi. Bundan sonrasında da ülkeme daha fazla hizmet etmek için elimden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğim'' ifadelerini kullandı.

Dövüş sporlarının çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinde de önemli rol oynadığını belirten Ömeroğlu, ''Dövüş sporlarında yakalanan başarılarla bu alana olan ilgi artmaya başladı. Bu ilgiyle birlikte dövüş sporlarına daha fazla önem verilmesi, daha fazla teşvik oluşturulması gerekiyor. Dövüş sporları, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek açısından da oldukça önemli. Sporculuğun yanı sıra çocuklarımızın gelişimi için de dövüş sporlarına önem verilmeli'' diye konuştu.

Dövüş sporlarında, sporcu olarak 20'den fazla yıl geçirdiğini şu anda ise gençlerin gelişimi

için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Volkan Ömeroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Sporcu olarak yaklaşık 22 yıl kick boks ve muay thaiye hizmet ettim. Şimdi de antrenörlük kariyerme devam ediyorum. Genç kuşakların gelişmesi ve bu sporlara olan ilgilerini artırmaya yönelik çalışmalar üzerinde duruyorum. Tecrübelerimi genç kuşaklara aktarıyorum.''