Volkan Demirel son anda masadan kalktı

Teknik direktör Volkan Demirel, Adana Demirspor ile görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Volkan Demirel son anda masadan kalktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2024 15:18
Son güncelleme 25 Eylül 2024 16:54
Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Volkan Demirel ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Volkan Demirel ile üç kez görüşen, neredeyse anlaşma sağlamak üzere olan Adana Demirspor, ikinci görüşmede genç teknik adam ile çıkan pürüzleri gideremedi.

Tarafların birbirleriyle çalışmak için istekli olmasına karşın detaylarda bir türlü ortak nokta bulunamadığı ve bunun üzerine anlaşmanın olmadığı öğrenildi.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLERLE GÖRÜŞÜLECEK

Şu an için teknik direktör Serkan Damla ile yola devam edecek olan Adana Demirspor, listesindeki diğer teknik adamlar Levent Şahin ve Hakan Keleş ile masaya oturacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery