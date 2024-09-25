Volkan Demirel son anda masadan kalktı

Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Volkan Demirel ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.



Volkan Demirel ile üç kez görüşen, neredeyse anlaşma sağlamak üzere olan Adana Demirspor, ikinci görüşmede genç teknik adam ile çıkan pürüzleri gideremedi.



Tarafların birbirleriyle çalışmak için istekli olmasına karşın detaylarda bir türlü ortak nokta bulunamadığı ve bunun üzerine anlaşmanın olmadığı öğrenildi.



LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLERLE GÖRÜŞÜLECEK



Şu an için teknik direktör Serkan Damla ile yola devam edecek olan Adana Demirspor, listesindeki diğer teknik adamlar Levent Şahin ve Hakan Keleş ile masaya oturacak.



