Volkan Demirel: "Kadıköy'de tepkiler normal!"

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Kayserispor ile 2-2 berabere kalıp zirvenin 10 puan gerisinde kalmasını beIN Sports ekranlarında yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel: 'Kadıköy'de tepkiler normal!'
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07 Kasım 2021 22:19

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