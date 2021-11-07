Volkan Demirel: "Kadıköy'de tepkiler normal!"
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Kayserispor ile 2-2 berabere kalıp zirvenin 10 puan gerisinde kalmasını beIN Sports ekranlarında yorumladı.
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07 Kasım 2021 22:19
Fenerbahçe
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