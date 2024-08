Bursa'da, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferlerinden Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.Lopez'in cansız bedeninin getirildiği Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemi sürüyor. Voleybolcunun ailesinin Türkiye'ye gelmesinin ardından cenazesinin ülkesine gönderilmesiyle ilgili süreç başlayacak.Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü, 29 yaşındaki sporcunun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularına uzun süre ulaşamayınca eve gidip çilingir yardımıyla kapıyı açtırdıklarını söyledi.Pilar Marie Victoria Lopez'in bilinen herhangi bir sağlık sorununun olmadığını dile getiren Or, yaşanan ani olayın kendilerini, sporcularını ve camiayı üzdüğünü dile getirdi.Olaydan bir gün önce saat 18.00 sularında sona eren antrenmanın ardından Lopez ve arkadaşlarının topluca yemek yediklerini, eğlendiklerini belirten Or, şöyle devam etti:Or, takımdaki diğer sporcuların bu acı olaydan çok etkilendiğini, onları bir süre dinlendirme kararı aldıklarını bildirdi.Sabah yaptıkları toplantının ardından sporculara izin verdiklerini dile getiren Or, "Bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyorlar. Çünkü bir ay sonra lig başlayacak. Takım önümüzdeki sezona hazırlanmak zorunda. Acı bir olay. Tüm spor camiasına, Nilüfer Belediyesi camiasına başsağlığı diliyoruz. Voleybol ve diğer spor camiaları acılarını, kederlerini bize iletiyorlar. Herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Muharrem Or, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında olayla ilgili asılsız iddiaların ortaya atıldığını belirtti.Bunların kendilerini üzdüğünü anlatan Or, şunları kaydetti:Muharrem Or, sporcunun ailesinin 1 Eylül Pazar günü Bursa'ya geleceğini, ertesi günden itibaren de ülkesine nakletmek için gerekli işlemlerin kendileri tarafından yapılacağını sözlerine ekledi.