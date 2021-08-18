Vitor Pereira'dan futbolculara uyarı: "Helsinki'yi küçümsemeyin"

Fenerbahçe, Helsinki maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Vitor Pereira, öğrencilerine uyarılarda bulunarak, "Rakibimizden çok güçlü olabiliriz ancak sakın hafife almayın bedeli ağır olur. Ligde şampiyonluk hedefimiz olduğu gibi Avrupa'da da sonuna kadar ilerlemeliyiz" diye konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'dan futbolculara uyarı: 'Helsinki'yi küçümsemeyin'
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18 Ağustos 2021 11:37
Fenerbahçe , Helsinki maçının hazırlıklarını salı günü yaptığı idmanla sürdürdü.

Vitor Pereira, öğrencilerine uyarılarda bulunarak, "Rakibimizden çok güçlü olabiliriz ancak sakın hafife almayın bedeli ağır olur. Ligde şampiyonluk hedefimiz olduğu gibi Avrupa'da da sonuna kadar ilerlemeliyiz" diye konuştu.

Adana Demir mücadelesinde görev yapan oyuncular salı gününü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç oynadıktan sonra taktiksel ve bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.  

 

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