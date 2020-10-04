Vitor Hugo, Trabzonspor için geldi!..

Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo bugün 15.30'da İstanbul'a geldi. Hugo akşam saatlerinde Trabzon'da olacak.



Bordo-mavili kulüp, Palmeras'tan transfer ettiği 29 yaşındaki stoperle 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu arada Trabzonspor, yeni transferlerine yarın imza töreni düzenleyecek.



Trabzon'un Hugo için Palmeras'a 3 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.



1991 doğumlu 1.87 cm boyundaki solak stoper Vitor Hugo, 2020'de çıktığı 10 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda Fiorentina'da 33 maçta oynadı.



