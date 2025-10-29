Vinicius Jr'dan El Clasico'daki tepkisi için açıklama!

Vinicius Junior, El Clasico'da oyundan çıkmasına sinirlenerek direkt soyunma odasına gitti! pic.twitter.com/nxmOJw7P5V



— Sporx (@sporx) October 26, 2025

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr., El Clasico'da oyundan alındığı sırada gösterdiği tepki nedeniyle açıklama yaptı ve herkesten özür diledi.Brezilyalı yıldız, yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Maçta ilk 11'de başlayan Vinicius, 72. dakikada Rodrygo ile yer değiştirdi. Kenara gelirken Xabi Alonso'ya gösterdiği tepki ve maç sonrası sahaya geri dönmesi tartışma yaratmış, Brezilyalı oyuncu sarı kart görmüştü.ESPN'in haberine göre Real Madrid yönetimi Vinicius Jr.'a ceza vermeyecek, ancak Xabi Alonso'nun saha içi kararlarına tam destek sağlayacak. Öte yandan Vinicius Jr. ve Xabi Alonso'nun da bugün bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.Real Madrid'le olan kontratı 2027 yılında bitecek olan yıldız futbolcu, henüz kulübüyle yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.Vinicius'un adı farklı takımlarla anılırken İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid'in sözleşme uzatmak istediği iddia edilmişti.