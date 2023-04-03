Ligde çıktığı son 4 maçta da gol atan Vincent Aboubakar, seriye bağladı...



İlk yarıda tribünlerle gerilim yaşamasına rağmen karşılaşma boyunca çok isteyen, çok arayan ve gol için adeta her şeyi yapan Kamerunlu futbolcu, 90. dakikada fileleri havalandırdı.



Aboubakar, Kadıköy'de çıktığı son derbide de 2 gol atmıştı. 4-3 kazanılan o maçta fark yaratan Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı toplamda 5. maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.



FARK 2'YE İNDİ



Bunların 3'ünü Kadıköy'de kaydeden tecrübeli futbolcu, ara transferde geri döndüğü Beşiktaş'ta harikalar yaratıyor. Fenerbahçe galibiyeti sonrası ezeli rakibiyle puan farkını 2'ye indiren siyah-beyazlı ekip, lider Galatasaray'ın ise 11 puan gerisinde.





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