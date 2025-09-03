Vincent Aboubakar, Esteghlal FC'ye gidiyor!

PEŞİNDE BİRÇOK KULÜP VARDI



Ülkemizde yıllarca Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla top koşturan Vincent Aboubakar'ın yeni durağı belli oldu.Africafoot'un özel haberine göre Esteghlal FC, 33 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca sözleşmede 1 yıl opsiyon bulunuyor.Hatayspor'dan 9 Mayıs 2025'te ayrılan Aboubakar, bir süredir kulüpsüzdü. Wydad Casablanca ve Kocaelispor da oyuncuyu transfer etmek istemişti ancak oyuncuya imzayı attıran taraf Esteghlal oldu.FC Porto, Al Nassr ve Beşiktaş formalarıyla önemli başarılar yaşayan Kamerunlu golcünün piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak görünüyor.Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezonda Hatayspor formasıyla çıktığı 28 maçta 8 gol atarken 2 de asist kaydetti.