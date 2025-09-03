Vincent Aboubakar, Esteghlal FC'ye gidiyor!

Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Vincent Aboubakar, İran ekibi Esteghlal FC ile anlaşma sağladı.

calendar 03 Eylül 2025 17:19 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 17:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ülkemizde yıllarca Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla top koşturan Vincent Aboubakar'ın yeni durağı belli oldu.

Africafoot'un özel haberine göre Esteghlal FC, 33 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca sözleşmede 1 yıl opsiyon bulunuyor.

PEŞİNDE BİRÇOK KULÜP VARDI

Hatayspor'dan 9 Mayıs 2025'te ayrılan Aboubakar, bir süredir kulüpsüzdü. Wydad Casablanca ve Kocaelispor da oyuncuyu transfer etmek istemişti ancak oyuncuya imzayı attıran taraf Esteghlal oldu.


KARİYERİNİN SON BÖLÜMÜNDE

FC Porto, Al Nassr ve Beşiktaş formalarıyla önemli başarılar yaşayan Kamerunlu golcünün piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak görünüyor.

SEZON PERFORMANSI

Vincent Aboubakar, geçtiğimiz sezonda Hatayspor formasıyla çıktığı 28 maçta 8 gol atarken 2 de asist kaydetti.

