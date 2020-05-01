Victor Moses Inter'de de tutunamadı

Fenerbahçe ile kiralık kontratını fesh edip Inter'e kiralanan Victor Moses İtalyan ekibi tarafından da yeterli bulunmadı. İddialara göre Inter, 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadan Nijeryalıyı Chelsea'ye yollayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
Victor Moses Inter'de de tutunamadı
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01 Mayıs 2020 07:00
Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshedip Inter'in yolunu tutan Victor Moses'in İtalya'da da kalıcı olmayacağı iddia edildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde Victor Moses'ın 12 milyon euro'luk bonservis opsiyonunun kullanılmayacağı iddia edildi. Inter'de Ashley Young ile birlikte kanat bek olarak devre arasında transfer edilen Victor Moses'ın sezon sonunda Chelsea'ye geri dönebileceği kaydedildi.

29 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses Inter formasını 7 kez giydi ve 1 asist yaptı.

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