Victor Moses Inter'de de tutunamadı

Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshedip Inter'in yolunu tutan Victor Moses'in İtalya'da da kalıcı olmayacağı iddia edildi.İtalyan basınına yansıyan haberlerde Victor Moses'ın 12 milyon euro'luk bonservis opsiyonunun kullanılmayacağı iddia edildi. Inter'de Ashley Young ile birlikte kanat bek olarak devre arasında transfer edilen Victor Moses'ın sezon sonunda Chelsea'ye geri dönebileceği kaydedildi.29 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses Inter formasını 7 kez giydi ve 1 asist yaptı.