Vanspor'da Cedric'in hedefi "gol katkısını" artırmak

Vanspor'un yeni transferlerinden Ivan Cedric, açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Ekim 2025 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vanspor'da Cedric'in hedefi 'gol katkısını' artırmak
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un yeni transferlerinden Kamerunlu forvet Ivan Cedric, "gol katkısını" artırmayı hedefliyor.

Sezon başında Vanspor'a imza atan 23 yaşındaki forvet, kırmızı siyahlı ekipteki hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Lige iyi başladıklarını ifade eden Cedric, "İyi bir takımız, kaliteli oyunculara sahibiz. Lig uzun, arada ufak aksaklıklar olur ama inancım sonsuz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Takımın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Takımın 9 maçtaki 3 galibiyet, 4 beraberlik performansına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladığını dile getiren Cedric, "Önümüzde uzun bir sezon var. Aslında bakarsanız bir taraftan kendime kızgınım. Kızgın olduğum nokta kaçırdığım pozisyonlar. Bu pozisyonlarda birer gol olabilirdi. Yine de mutluyum, sonuç olarak 2 gol ve 1 asist yaptım. Dediğim gibi önümüzde uzun bir sezon var, daha fazlasını yapacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Van'ı sevdiğini dile getiren Kamerunlu oyuncu, "Burada olmaktan mutluyum. Şehir halkı çok iyi ağırladı. Gittiğimiz yerlerde ilgiyle karşılanıyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

