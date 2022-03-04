Valentin Rosier'e ceza yolda

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında çift sarıdan atılan Fransız oyuncu Valentin Rosier'e para cezası geliyor. 90+3'te 2. sarıdan takımını 10 kişi bırakan Fransız oyuncunun bu hareketini, yönetim karşılıksız bırakmayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier'e ceza yolda
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04 Mart 2022 08:39
Kayseri ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında çift sarıdan kırmızı kart gören Valentin Rosier'e ceza yolda...

Siyah beyazlı takımında yönetimin teknik direktör Önder Karaveli'nin raporuna göre kırmızı kart görmesi nedeniyle para cezası verebileceği öğrenildi.

ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rosier, Kayserispor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

Fransız futbolcu kırmızı kartla ilgili olarak, "Çok hırslıydım ama ikili mücadelede kırmızı kartı görecek bir harekette bulunmadım. Hakemin takdiridir. Belki de yanlış gördü. Çok üzgünüm" yorumunu yaptı.

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