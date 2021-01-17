Valentin Rosier: "Bilmesem de marşlara eşlik ediyorum"

Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier: 'Bilmesem de marşlara eşlik ediyorum'
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17 Ocak 2021 21:25
Valentin Rosier, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Sağ bek oyuncusu maç sonu sözlerinde: "Çok mutluyum. Zirvede kalabilmek için kazanmamız gereken önemli bir maçtı. Takım halinde iyi iş çıkardık. Bu sonuçtan ötürü çok mutluyum. Beşiktaş marşları çok güzel. Türkçe bilmesem de birkaç tanesine eşlik etmeye çalıştım. Galibiyet güzel ama artık önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi. 



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